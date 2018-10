14/18 - Cérémonie du centenaire du cessez-le-feu à La Flamengrie : fin des pré-inscriptions le 15 octobre

Le mercredi 7 novembre 2018, en fin d’après-midi et début de soirée, aura lieu la commémoration officielle du centenaire du premier cessez-le-feu, au monument de La Pierre d’Haudroy, à La Flamengrie dans l'Aisne. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron.Pour assister à cette célébration, une pré-inscription est obligatoire avant le 15 octobre sur www.aisne.com/2018-ceremonie-cessez-le-feu Une fois la pré-inscription effectuée en ligne, une confirmation vous est envoyée par mail. Puis, dans la limite des places disponibles, vous recevrez par la poste un carton d'invitation nominatif précisant les horaires et modalités d'accès à la cérémonie. Munissez-vous de ce document le jour J : seul ce carton permettra l'accès à la cérémonie.Pour des raisons d'organisation et de sécurité, l’accès à la cérémonie officielle se fera uniquement par navette en bus, un temps d’acheminement et d’attente est donc à prévoir en conséquence.Le 7 novembre 1918, les plénipotentiaires allemands venus demander l’armistice arrivent au contact des premières lignes françaises à La Flamengrie près de La Capelle dans l’Aisne. Le cessez-le-feu est sonné pour la première fois à 20h20 par le caporal-clairon Pierre Sellier.Le monument de La Pierre d’Haudroy, inauguré en 1925, marque l’emplacement exact où eut lieu le premier acte du processus qui permit de mettre fin à la Première Guerre mondiale.