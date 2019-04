2 personnes mises en examen et écrouées pour le meurtre d'une octogénaire à Etreux

C'est un minutieux travail d'enquête mené par les inspecteurs de la brigade de recherche de Saint-Quentin et de la section de recherche d’Amiens qui a permis de confondre les suspects. Déjà connu des services de police, l'un d'eux a en effet été confondu par les minuscules traces ADN qu'il avait laissées sur les lieux. Le 29 avril 2018, une femme de 88 ans est retrouvée morte dans sa maison d'Etreux dans l'Aisne . Elle serait décédée dans la nuit, selon les premières constatations. L'autopsie révèlera qu'elle a été tuée par des coups portés à la tête.Près d'un an après les faits, trois personnes sont interpellées à Etreux vendredi 29 mars : il s'agit d'un couple voisin indirect de la victime et du demi-frère de l'homme, qui vivait provisoirement chez son parent. Les deux hommes ont été mis en examen et écroués. "Les versions divergent et la part de responsabilité de l'un et de l'autre reste encore à éclaircir", précise Baptiste Porcher, le procureur de Laon.Selon les déclarations des accusés, la mort de la vieille dame serait intervenue alors qu'ils cambriolaient son domicile. Le tout dans un état d'ébriété conséquent.