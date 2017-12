2017, une année riche en émotion pour les pompiers de l'Aisne

L'année s'achève, c'est pour la plupart d'entre nous l'heure du bilan... Et celui des pompiers de l'Aisne n'est pas mince : à l'occasion des voeux de fin d'année, ils reviennent sur les interventions qui ont marqué 2017 dans une vidéo :Afin d'être prêts à agir en toutes circonstances, les pompiers subissent régulièrement des entraîenements. Comme cet été, lorsque le GRIMP du SDIS de l'Aisne s'adonnait à un exercice très impressionnant au sommet d'une éolienne...Pour les pompiers de l'Aisne, l'année 2017 a également été marquée par deLe SDIS 02 s'est équipé en septembre d'un drone , atout considérable pour la conduite de certaines opérations. Il s'agit d'un Phantom4 DJI d'une valeur de 2 727 euros.

En septembre également, une dizaine d'entre eux sont parti prêter main forte à leurs homologues à Saint-Martin après le passage de l'ouragan Irma. Déblayage, distribution d'eau, bâchage de toitures et réouvertures d'écoles… Sur place, ils ont multiplié les chantiers.



Les pompiers de l'Aisne de retour de Saint-Martin

Avec : Rudy Naval ; Frédéric Bergantz ; Stéphanie Loridant ; Alexandre Pertin. Reportage de Rémi Vivenot, Eric Henry et Sébastien Le Fur. - France 3 Picardie



Et malgré tout ces sacrifices... Les pompiers de la région sont plus agressés qu'ailleurs. Si l'Aisne est plutôt épargnée, on recence 366 agressions dans les Hauts-de-France sur l'année.

Une difficulté supplémentaire alors que recruter et fidéliser ces hommes et femmes, dont la disponibilité doit être totale, constitue déjà un enjeu permanent pour l'Institution...