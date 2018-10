À 64 ans, elle décide de changer de vie... pour habiter dans une yourte à Hirson

Et si le secret du bonheur résidait dans la simplicité ? Pour Maryse Declincourt, c'est un peu une évidence. Elle a décidé de quitter le logement qu'elle louait pour s'installer dans une yourte de 29 mètres carrés. Cet habitant traditionnel mongol, elle l'a trouvé en Belgique. Achetée 14 000 euros, il n'a fallu qu'une quinzaine de jours pour la monter.Avec un panneau solaire, un système de récupération de l'eau de pluie, un chauffage à bois et un potager, Maryse a tout le confort qui lui semble nécessaire. De toute façon, l'électroménager, ça n'a jamais été trop son truc. Elle préfère en utiliser le moins possible, pour préserver la planète à son échelle. Elle va donc donner l'essentiel de ses meubles et son frigo. Une vie au plus près de la nature... qu'elle aimerait, pourquoi pas, vivre à deux.