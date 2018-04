Accident à Festieux : la maman perd ses deux petites filles de 2 et 3 ans

Un deuxième enfant est décédé depuis l' accident survenu mercredi sur la RD 1044, entre Reims et Laon à hauteur de la commune de Festieux. Il s'agit d'une fillette âgée de 2 ans. Elle avait été hospitalisée à Reims car gravement blessée.La victime était à bord d'une voiture conduite par sa maman et avec son frère,Nous ne connaissons pas pour l'instant les circonstances du drame. C'est laqui est chargée de l'enquête. Aucune théorie n'est privilégiée pour l'instant.Une cellule psychologique a été mise en place dès ce matin par l'inspection académique dans l'école maternelle et primaire où était scolarisée la petite Léa, 3 ans et demi. "Les enfants ont pu s'exprimer, beaucoup ont pleuré", raconte la directrice de l'école, qui ajoute que "les psychologues seront à l'école jusqu'à la fin de la semaine".