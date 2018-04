La brigade de Sissonne en charge de l'affaire de l'accident qui a eu lieu la semaine dernière à Festieux et qui a coûté la vie à deux petites filles âgées de 2 et 3 ans vient de lancer ce lundi 9 avril un appel à témoins.Ils demandent à toute personne ayant assisté à l’accident ou ayant croisé les véhicules impliqués peu de temps auparavant, une Renault Espace de couleur blanche et une Maserati Ghibli diesel noire à contacter la gendarmerie de Sissonne au 03 23 80 07 17.