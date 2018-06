Affaire Lactalis : une habitante de Braine dans l'Aisne a porté plainte

L'affaire avait fait grand bruit en fin d'année dernière. Depuis le pic de la crise de la contamination des produits Lactalis semble passé, mais aujourd'hui les victimes demandent réparation.A Braine, dans l'Aisne, nous avions rencontré en janvier la maman d'un enfant atteint de diarhées et de fièvre après avoir consommé des lots de lait et de céréales retirés de la vente pour cause de contamination potentielle.Aujourd'hui, les symptômes n'ont pas encore totalement disparu et la maman compte bien aller jusqu'au bout de ses démarches en justice, elle a porté plainte contre Lactalis.