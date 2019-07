Aisne : l'air de la campagne analysé pendant un mois à Caillouël-Crépigny

L'air de la campagne analysé pendant un mois à Caillouël-Crépigny (02)

Durant tout le mois de juillet 2019 à Caillouël-Crépigny (02), des scientifiques de l'université de Lille et d'ATMO Hauts-de-France étudient analysent les particules dans l'air et leur impact sur la santé en milieu rural. Cette campagne baptisée COBIACC est le fruit d’un partenariat entre le Labex CaPPA, le CPER Climibio et Atmo Hauts-de-France.

L'air de la campagne est-il meilleur qu'ailleurs ?Depuis le 28 juin, plus de vingt appareils de mesure de polluants de l’air déployés sur 100 m² sur la commune de Caillouël-Crépigny (02) permettront peut-être de répondre à cette question.Plus précisément, ces dispositifs ont pour objectif de comprendre la formation et la composition des particules et ses précurseurs dans l’air dans un environnement rural en période estivale.Les capteurs aspirent les poussières émises par la campagne et à proximité celles de la forêt, de la route, des habitations et des industries au loin.Les outils, uniques en France, mesurent l'impact du changement climatique sur la qualité de l'air, la biodiversité et la santé. Trente chercheurs se relayent nuit et jour pour étudier les modifications chimiques des particules en période de fortes chaleurs.Cette campagne a été baptisée Cobiacc pour Campagne d’OBservation Intensive des Aérosols et précurseurs à Caillouël-Crépigny . Elle est le fruit d’un partenariat entre le Labex CaPPA , un laboratoire d'excellence lillois, le CPER Climibio , un projet environnemental regroupant seize laboratoires des Hauts-de-France et Atmo Hauts-de-France , l’observatoire régional de la qualité de l’air.