Tempête Egon, un an après

Laurent Bouillon, Agriculteur - France 3 Picardie - Reportage de Pierre-Guillaume Creignou et Benoît Henrion. Montage de Mathieu Maillet.

Il avait tout perdu, et le voilà de nouveau sur pieds. L'année a été rude, pour Laurent Bouillon, "surtout moralement", mais "financièrement aussi, bien sûr !"En janvier 2017 frappait la tempête Egon et ses. En Picardie, les dégâts sont énormes et Laurent Bouillon, agriculteur à Ugny-le-Gay, entre Saint-Quentin et Noyon, dans l'Aisne, a perdu ses serres en même temps que ses récoltes.Les tempêtes n'étant pas considérées comme des catastrophes naturelles, il fait marcher son assurance , mais sur plus de 100.000 euros de dépense, celle-ci n'en a couvert qu'un quart.Il a fallu près depour remonter les serres, mais Laurent Bouillon a pu compter sur le soutien des membres du village. "Il y a eu quatre personnes qui sont venues, des retraités, et ensuite y a deux autres personnes retraitées qui se sont greffées aussi au coup de main". Pen mars dernier.Après avoir tout reconstruit, tout ce qu'il craint aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle tempête balaie à nouveau ses serres.