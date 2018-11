Aisne : des cambrioleurs se présentant comme des démarcheurs font du repérage à Anizy-le-Château

Gare au cambriolage. Depuis quelques jours, plusieurs individus se présentant comme démarcheur toquent à la porte des habitants de la commune d'Anizy-le-Château, dans l'Aisne, en indiquant avoir reçu une autorisation de la ville.



"C'est tout simplement faux", clarifie la mairie à travers un message publié sur sa page Facebook. Derrière ces visites impromptues se cacheraient en réalité des voleurs avec un but précis : faire un repérage des lieux en vue d'un éventuel cambriolage.

"Quelqu'un est passé chez moi" Sur le réseau social, les habitants de la commue de 2000 âmes confirment avoir été approchés par au moins un inconnu. "Quelqu'un est passé chez moi et effectivement, il disait que la mairie était au courant", confie Maria. "Ils sont passés hier à midi. Ils étaient deux à faire du porte-à-porte", raconte Steph. "Pareil, il est passé chez nous... la gendarmerie est prévenue", ajoute pour sa part Justine.



Face à cette menace, la mairie d'Anizy-le-Château appelle ses citoyens a faire preuve de vigilance et appelle à "relever la plaque d'immatriculation du véhicule du démarcheur" et de la lui transmettre. Et en cas de doute à ne pas hésiter à composer le 17.