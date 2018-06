Aisne : ces fraises blanches qui valent de l'or

Un goût d'ananas...

Ces fraises, Jean-Claude Coulon, en prend grand soin et pour cause. "Elles sont très très fragiles, il faut essayer de ne pas les manipuler", confie-t-il.Depuis deux ans, cet habitant de Bohain-en-Vermandois dans l'Aisne, commercialise ses fraises cultivées sans produits chimiques. Il était loin de savoir quel trésor, il avait dans les mains."Une de mes clientes m'a dit : "mais vous savez Monsieur que c'est vendu 70€ le kilo à Rungis ?" Et effectivement, j'ai été vérifié sur Internet", affirme Jean-Claude Coulon encore étonné.Dans cette famille, les fraises blanches, on en consomme innocemment depuis deux siècles. "C'est un arrière neveu de mes grands-parents, qui a séjourné en garnison en Russie, qui a ramené ses pieds", explique le producteur de fraises.Beaucoup plus sucrées que les fraises traditionnelles, elles auraient aussi une chair plus tendre et ressembleraient à un autre fruit... "Les fraises blanches ont un peu le goût de l'ananas, c'est très subtil", témoigne Jérémy Framery, restaurateur à Bohain-en-Vermandois.Adorées autrefois par Catherine de Russie et réputées pour leurs bienfaits, les fraises blanches, font donc désormais le bonheur des amateurs et des restaurateurs.