Aisne : décès de Jacques Desallangre, ancien député-maire de Tergnier

L'ancien élu s'est éteint vendredi 17 janvier à l'âge de 84 ans, a-t-on appris ce samedi, confirmant une information de l'Union . Entré en politique à 47 ans, après une carrière de journaliste, Jacques Desallangre s'était imposé comme une figure axonnaise, ayant endossé les casquettes de maire de Tergnier, président de la communauté de communes, conseiller régional et général, et député Élu maire en 1983 avec l'étiquette du Parti socialiste - il adhérera par la suite au Mouvement des citoyens puis au Parti de gauche -, il restera à la tête de la municipalité pendant 26 ans, jusqu'à ce que des problèmes de santé le poussent à démissionner de son mandat. En 1997, la dissolution de l'Assemblée nationale lui avait permis de rejoindre l'hémicycle comme représentant de la 4ème circonscription de l'Aisne. Il avait renoncé à se représenter en 2012. Quatre ans plus tard, Jacques Desallangre avait été promu chevalier de la Légion d'Honneur