Aisne : des barrières de dégel vont être posées sur le réseau routier départemental

Pour éviter la dégradation des routes départementales en période de dégel, le conseil départemental de l’Aisne a acté la pose de barrières de dégel sur l’ensemble du réseau routier du département dans la nuit du dimanche 14 février au lundi 15 février 2021. Ainsi, des restrictions de circulation concerneront les poids lourds de 7,5 T à 12 T 1/2 charge.

Peuvent déroger à l'arrêté départemental :

Les transport en commun de personnes à l'exclusion de tout service occasionnel ;

Le transport d'ordures ménagères ;

Le remorquage et dépannage des garagistes professionnels ;

La collecte de produits sanguins ;

Les travaux funéraires.

Qu’est-ce qu’une barrière de dégel ?

"La pose de barrières de dégel consiste à mettre en place des limitations provisoires de tonnage sur les routes départementales les plus fragiles à l’occasion des phases de dégel faisant suite à une période de températures négatives", explique le conseil départemental de l'Aisne qui a mis a disposition cette carte sur son site.

Ainsi, lorsque la température est inférieure à 0°C, les matériaux constituant les chaussées, et l’eau qu’ils renferment, sont atteints par le gel. Lors de grandes périodes de froid, la totalité de la chaussée peut être gelée. "Lors du réchauffement, la glace située dans la chaussée se transforme en eau qui fluidifie le support et réduit fortement sa résistance". La route est alors fragilisée et ne supporte plus le passage des véhicules les plus lourds, "ceux-ci risquant de provoquer des dégradations pouvant aller jusqu’à la destruction totale de la route".