Barenton-Bugny : deux enfants blessés gravement dans une collision entre un véhicule et 2 poids lourds

Les sapeurs-pompiers de l'Aisne sont intervenus ce mercredi après-midi dans la commune de Barenton-Bugny près de Laon.



Un accident s'est produit route de Charlemagne au niveau d'un carrefour. Un véhicule et 2 poids lourds sont entrés en collision. Cinq personnes sont concernées.



Les pompiers ont pris en charge deux enfants de 8 et 3 ans gravement blessés. La conductrice du véhicule et le chauffeur d'un des poids lourds ont été blessés légèrement. Le conducteur du second poids lourd s'en sort indemne.



La circulation sur ce secteur est entièrement entravée.