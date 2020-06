Aisne : deux individus surpris en train de voler un radiateur dans une maison, alors qu'il fait 25°dehors

L'anecdote insolite est racontée par les gendarmes de l'Aisne sur leur page Facebook. Alors que la brigade de contact de Sains-Richaumont patrouillait à Hirson samedi 31 mai, une habitante est venue les prévenir du comportement étrange de deux individus."L’un, au téléphone portable, semble faire le guet dans une rue voisine, tandis que l’autre le rejoint transportant ... un radiateur", décrivent les gendarmes.Un peu plus tard, ils découvrent dans cette rue que la porte d'une habitation a été fracturée et que dans la salle de bain... il manque le sèche-serviette...Les deux hommes sont vite interpellés, et le butin, caché sous des détritus, retrouvé. En garde à vue, les voleurs reconnaissent partiellement les faits. "Sans doute la difficulté à justifier du besoin impérieux de se chauffer en cette période quasi caniculaire", indiquent les gendarmes amusés. Il faut dire que le temps était splendide le week-end dernier, avec des températures avoisinant les 25 degrés.Les deux individus seront convoqués devant le tribunal correctionnel de Laon pour être jugés.