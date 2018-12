Aisne : élan de solidarité pour Raphaël, 15 mois, atteint d'une maladie dégénérative

"En parler fait du bien"

Des progrès visibles

Bouger ses bras, éternuer, tousser : ces petits gestes queparvient à présent à effectuer sont autant de marques des progrès accomplis ces derniers temps. Le nourrisson, qui vit avec sa famille à Montbrehain, dans l’Aisne, est atteint d’. Cette maladie héréditaire et dégénérative engendre un affaiblissement de ses muscles. Le garçon de 15 mois a donc besoin d’une aide respiratoire 20h par jour, de la visite quotidienne d’une infirmière et de matériel adapté.Pour ces derniers frais – un siège de bain à 550 euros, celui pour la voiture à 900 euros -, ses parents doivent composer sans l’aide de la Sécurité sociale. Ils ont monté leur association,, pour récolter des fonds et faire connaître la maladie, et communiquent à l’aide d’ une page Facebook . Depuis, les soutiens affluent, comme à l’occasion, les 22 et 23 décembre derniers, d’une vente solidaire d’affiches de cinéma. Un événement qui leur aura permis de réunir plus de 4.000 euros.Cet élan de solidarité est aussi un soutien moral pour les parents « C’est vrai qu’à deux, ce n’est pas toujours évident à gérer, reconnaît, le père de Raphaël, qui a pris une disponibilité de plusieurs mois pour s’occuper de son fils. Il y a des coups de mou. Mais en parler fait du bien. Au début c’était très dur, mais maintenant avec la page Facebook, on est plus libérés. »Autre vecteur d’espoir : les résultats, bien visibles, de ces efforts. Alors que la maladie se traduit par une paralysie des membres,est aujourd’hui capable de faire des signes de la main à ses parents. « Il y a du progrès, constate, sa mère. On essaye de le stimuler au maximum pour qu’il ait un peu plus de capacités motrices. »L’évolution de l’état de santé de son fils est impossible à déterminer.est suivi depuis février au CHU d'Amiens et bénéficie d’un traitement, le Nusinersen , sorti en 2017. Aucun médicament ne peut encore le guérir mais des recherches sont menées. L’association, elle, a déjà atteint son but : rendre la vie de Raphaël et de sa famille un peu plus paisible.