Aisne : un homme retrouvé mort dans le canal à Jussy

Depuis samedi, un homme, âgé d'une soixantaine d'années et originaire de Flavy-le-Martel, était porté disparu. Il était parti pécher dans le secteur de Jussy dans l'Aisne un peu plus tôt dans la journée.



Dimanche aux alentours de 9h, une équipe de plongeurs a été mobilisée afin de le retrouver. Un important dispositif de gendarmerie et de pompiers a été mis en place.



Malheureusement, les pompiers n'ont pu que constater le décès du pêcheur.



La thèse de l'accident serait privilégiée.