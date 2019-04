Aisne : le jeune de 17 ans disparu à Bohain-en-Vermandois a été retrouvé

Soulagement. Un peu plus de 24 heures après sa disparition, Steven a été retrouvé sain et sauf, samedi matin, a-t-on appris auprès de la gendarmerie de l'Aisne.Originaire de Bohain-en-Vermandois, le jeune homme de 17 ans avait été aperçu pour la dernière fois jeudi dans un champ, près de chez lui. Avant de fuguer dans la nuit du 4 au 5 avril et ne plus donner de nouvelles.Alertés, les gendarmes décident alors de lancer un appel à témoins et amorcer des recherches. Des mesures qui vont permettre de rapidement retrouver Steven. C'est au niveau de Guise (situé à environ 20km de Bohain-en-Vermandois) qu'il aurait été retrouvé, puis récupéré par ses parents.Reste à savoir désormais les raisons qui ont poussé le garçon a s'enfuir de son domicile familial.