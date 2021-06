Aisne : la consommation d'eau du robinet interdite dans 8 communes après l'accident d'un train

Interdiction de consommer l'eau du robinet dans huits communes de l'Aisne proches des Ardennes : Any-Martin-Rieux, Aubenton, Beaumé, Besmont, Leuze, Logny-Les-Aubenton, Martigny, Watigny.

Cela fait suite à un accident survenu la veille dans les Ardennes à Rumigny, entre un poids-lourd et un train de marchandise. Ce dernier transportait des produits chimiques. Sept wagons ont déraillé et trois cuves ont été percées, laissant s’échapper de l’acide phosphorique.

Selon la préfecture de l’Aisne, on a constaté la "présence d’acide phosphorique dans la rivière du Ton", suite à cet accident.

"L'acide phosphorique est un produit corrosif donc à partir du moment où vous n'êtes pas en contact de ce produit, il n'y a pas de danger direct. Ce n'est pas un produit volatil qui pourrait se propager et, de lui-même, former un nuage toxique. Il est plus lourd que l'air, il est plus lourd que l'eau donc on n'a pas de danger actuellement que cela puisse partir dans l'environnement. Les fumées senties par la population étaient celles du bateau qui a brûlé", expliquait le directeur du SDIS08.

La préfecture n’était pas encore en mesure de préciser combien de temps durerait l’interdiction.

Des bouteilles d’eau seront distribuées par Véolia.