Aisne : Macron veut créer un “laboratoire de la francophonie” au château de Villers-Cotterêts

Un "laboratoire de la francophonie"

Il y a tout juste un an, Emmanuel Macron était en visite à Villers-Côtterêts pour annoncer ses ambitions... Aujourd'hui, c'est donc confirmé : le président veut placer la cité d'Alexandre DumasCar c'est là que le français fut choisi commede l'administration en 1539."Le lien entre le château de Villers-Cotterêt et la langue française est un lien très fort, et c'est d'abord là-dessus que l'on va s'appuyer. Car la langue c'est le premier de nos patrimoines, un bien très précieux qu'on doit faire fructifier", estime Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.Bettina Caignault est présidente de l'association du château de Villers-Cotterêts. Elle salue. "Je pense que si le château pouvait parler, ce serait le plus beau jour de sa vie depuis plus de deux siècles. Les amoureux du château et de Villers doivent être extrêmement heureux aujourd'hui."Car c'est le château de la ville qui doit devenir. Comprenez un "lieu de débats, des recherches, de pédagogie, de résidence d'artistes, de découverte, de création, d'écriture, de spectacle", selon les déclarations du président Emmanuel Macron. Mais pour ceux qui ne le savent pas, le château, propriété de l'État, est...Au moinsseront nécessaires pour remettre en état lesde la bâtisse. Le maire Franck Briffaut se dit prêt à mettre la main à la patte. "L'essentiel est de mettre le projet en réseau. Nous souhaitons accompagner ce projet localement l'arrivée de ce projet qu'il faudra brancher sur les réalités du territoire."Le défi à relever est audacieux pour la petite ville de l'Aisne face à plus deLe projet du château devra donc servir de grosse locomotive, avec une réalisation espérée pour 2022.