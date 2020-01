Aisne : les perspectives d'emploi avec le démarrage des travaux du canal Seine-Nord-Europe

Lors des travaux, de nombreux emplois seront générés par le chantier du canal Seine-Nord Europe. Ils sont estimés entre 3000 et 6000 suivant les périodes. Les équipes de cet immense chantier devront se loger, se nourrir et consommer localement, les emplois directs et indirects sont estimés entre 10000 et 13 000.Les territoires, sous le double pilotage du préfet de la Région Hauts-de-France et de la Région Hauts-de-France copilotes de la Démarche Grand Chantier, s’organisent déjà pour saisir ces opportunités.Le département de l'Aisne compte bien profiter de ces perspectives. Les travaux débuteront en automne, Il y a des milliers d'emplois à la clé. Une journée dédiée est organisée ce mercredi 29 janvier à Saint-Quentin.