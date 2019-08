Aisne : le plus grand parc solaire des Hauts-de-France financé par un crowdfunding

1 100 000 € collectés en quelques jours



Installation de 301 724 modules photovoltaïques

Le plus grand parc solaire des Hauts-de-France va voir le jour dans le département de l'Aisne. Cinq centrales photovoltaïques développées par Dhamma Energy seront implantées sur 100 des 280 hectares de l’ancien aérodrome Laon-Athies de l’OTAN. Ce projet a été initié par les communes d'Athies-sous-Laon et Samoussy dès 2008. Mais pour le réaliser il a fallu trouver des financements.Pour financer ce parc qui figure parmi les dix plus grands parcs solaires de France, un investissement participatif a été lancé sur la plateforme Lendosphère, et proposé aux habitants de sept départements : Aisne, Nord, Somme, Oise, Seine-et-Marne, Marne et Ardennes. 192 personnes ont investi dans ce projet, sous la forme d'obligations convertibles en actions sur une durée de cinq ans avec une rémunération de 5,5 %. L'objectif de départ était de réunir la somme de 800 000 euros, en quelques jours, la collecte a atteint 1 100 000 euros.Le chantier qui doit démarrer cet été va durer un an. Ce parc solaire entrera en service en 2020. Il représente une puissance de 87,5 MWc, et produira 93 GWh par an, ce qui équivaut à la consommation domestique d’environ 50 000 personnes.