Aisne : la Route européenne d'Artagnan passera désormais par Retz-en-Valois

Une route légendaire

La Route Royale , au service du roi Louis XIV.

, au service du roi Louis XIV. La Route de Madame d'Artagnan , sur les pas d'Anne Charlotte de Champlecy, Comtesse d'Artagnan, qui repose dans la chapelle seigneuriale de l'église de Sainte-Croix-en-Bresse (Bourgogne).

, sur les pas d'Anne Charlotte de Champlecy, Comtesse d'Artagnan, qui repose dans la chapelle seigneuriale de l'église de Sainte-Croix-en-Bresse (Bourgogne). La Route des Cardinaux , sur les traces de Richelieu et de Mazarin.

, sur les traces de Richelieu et de Mazarin. La Route des Mousquetaires , de la Gascogne au Béarn en passant par la Navarre (Espagne).

, de la Gascogne au Béarn en passant par la Navarre (Espagne). La Route de l'Infante , pour rejoindre l'Ile aux Faisans (sur le fleuve Bidassoa situé entre la France et l'Espagne), lieu de mariage de louis XIV et de l'Infante d'Espagne.

, pour rejoindre l'Ile aux Faisans (sur le fleuve Bidassoa situé entre la France et l'Espagne), lieu de mariage de louis XIV et de l'Infante d'Espagne. La Route de Pinerolo (Italie), où se situe la célèbre forteresse qui fut le lieu de détention de Fouquet, arrêté par d'Artagnan à Nantes.

© AERA, Route équestre d'Artagnan

D'Artagnan, personnage emblématique

La Route européenne d'Artagnan , c'est 4000 km de chemins équestres et pédestres à travers 6 pays d'Europe, la France (10 nouvelles régions françaises et 54 départements), la Belgique (Wallonie), les Pays-Bas (Limbourg), l'Espagne (Navarre et Irun), l'Italie (Piémont) et l'Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie).Elle permet aux cavaliers, aux attelages, aux randonneurs pédestres et aux vététistes de suivre les traces du célèbre mousquetaire d'Artagnan qui a parcouru l'Europe à cheval au service du roi Louis XIV.Ouverte en 2017, la route faite de chemins balisés, relie Lupiac en Gascogne (France), lieu de naissance de ce personnage emblématique, à Maastricht dans le Limbourg (Pays-Bas), où il est mort.à partir de 14h ce samedi 22 juin à Villers-Cotterêts, au Parc du Château François 1er. Pour l'occasion, une centaine de cavaliers en costume défileront dans les rues de la ville, avant de partir à la découverte de l'itinéraire.6 routes thématiques sont proposées avec 2 axes principaux via Paris et la Bourgogne :Charles de Batz de Castelmore, dit d'Artagnan, est sans doute l'un des Français les plus connus à travers le monde.Il a été rendu légendaire grâce aux romanciers et en particulier à Alexandre Dumas, et véhicule à travers les nombreux films autour de son personnage, une image de panache, de bravoure et de solidarité.Pour en savoir plus :