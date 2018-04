Aisne : la sculpture de la Caverne du Dragon endommagée

Volée en 2014

À trois jours de la journée de mémoire du Chemin des Dames, un périmètre de sécurité doit être mis en place autour de la statue.Selon un communiqué du conseil départemental de l'Aisne, des microfissures ont été observées sur la sculpture réalisée par l’artiste Haïm Kern et située sur la terrasse de la Caverne du Dragon."Par mesure de précaution et dans l’attente des actions à entreprendre pour sécuriser l’œuvre, l’accès à une partie de la terrasse sera limité pour les jours à venir", indique le conseil départemental.Cette sculpture, qui mesure quatre mètres de haut et pèse plus de deux tonnes, commémore la mémoires des hommes tombés sur les champs de bataille au cours de la Grande Guerre.En 1998, cette sculpture est installée sur le plateau de Californie, au-dessus du village de Craonne, puis vandalisée à deux reprises et volée pour son métal en 2014.En 2017, elle est finalement installée devant le Musée de la Caverne du Dragon.Lundi 16 avril prochain, l'artiste Haïm Kern sera présent pour la journée de commémoration. Les visiteurs pourront le rencontrer et découvrir le film "Du plateau de Californie à la Caverne du Dragon " tourné par le Centre National des Arts Plastiques.