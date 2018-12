Aisne : Tereos tente de calmer le jeu en organisant des élections régionales

Quel est le rôle d'un conseiller de région ?

Tereos organise des. Le groupe en compte six. Elles auront lieu le 3 décembre en région le Nord Littoral, le 4 en région Nord et le 5 en région Picardie Ouest. Ces élections doivent permettre de pourvoir les mandats de conseillers de région laissés vacants par les 70 démissions intervenues en juillet dernier.Depuis cet été, le groupe coopératif Tereos, traverse uneEn juin dernier, trois membres du conseil de surveillance ont été exclus à l'unanimité par les quinze membres restants. Les trois frondeurs avaient contesté la stratégie financière du groupe. La firme, devenue le 2e groupe sucrier mondial, était en déficit de 18 millions d'euros.Ces derniers réclament, via une pétition qui réunit selon eux, plus de 2 500 des 12 000 planteurs de betteraves de Tereos, une assemblée générale pour nommer un nouveau conseil de surveillance, dès décembre prochain, conformément aux statuts de l'établissement coopératif.A l'heure actuelle, seul un tiers de ce conseil de surveillance doit être réélu en juin prochain, lors de la prochaine assemblée générale plénière.Cinq autres membres du conseil de surveillance démissionnent à leur tour, tout comme 70 délégués régionaux, sur les 72 que comptent les trois conseils de région : Nord-Littoral (28 conseillers), Nord (36 conseillers) et Picardie-Ouest (18 conseillers).Du 3 au 5 décembre, ces élections partielles vont permettre aux trois régions concernées d'être de nouveau représentées au sein du pôle de gouvernance de Tereos.Tous les associés-coopérateurs sont invités à voter.La plupart des conseillers démissionnaires se représentent. Seuls les trois membres exclus, Xavier Laude, Gérard Clay et Gilles Bollé, ne pourront pas le faire. L'Association de défense des coopérateurs de Tereos (ADCT) avait déposé le 8 novembre une procédure de référé au tribunal de grande instance de Saint-Quentin, dans l'Aisne, pour demander leur réintégration. Or la décision de justice n'interviendra que le 20 décembre, après le vote.Sur le principe "d'un homme, une voix", le conseiller de région anime la vie coopérative du groupe. Il participe aux commissions thématiques, il fait des propositions au conseil de surveillance et des commissions, notamment sur les orientations stratégiques du groupe.Tereos est le numéro deux mondial du sucre, premier groupe français et troisième groupe brésilien. Il réunit 12 000 agriculteurs français et 25 000 salariés répartis sur 49 sites de production en Europe, Amérique du Sud, Afrique, Chine et Indonésie.