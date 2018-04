Le reportage de Rémi Vivenot, Aurélien Barège et Mathieu Krim :

Aisne : des tulipes contre le cancer

Avec : Jean-Philippe Lejault, client ; Annie et Thibaut Bricard, clients de l'opération "Tulipes contre le cancer" ; Daniel Dumont Président commission "tulipes" Lions club de Soissons - France 3 Picardie - Reportage : Rémi Vivenot, Aurélien Barège et Mathieu Krim

De toutes les formes, et de toutes les couleurs. Près de Chaudun dans l'Aisne, la route nationale 2 est bordée par un champ fleuri, avec près de 120 000 tulipes.Non seulement c'est très joli, mais en plus, c'est pour la bonne cause. Car ces tulipes sont à vendre, et les bénéfices seront reversés localement au laboratoire Paul Bouin du CHU de Reims, spécialisé dans la recherche contre le cancer, et à l'association Roseau, qui vient en aide aux enfants malades.Il s'agit d'une nouvelle campagne nationale "Des tulipes contre le cancer", menée notamment par plusieurs Lions clubs.Chaque année, l'opération réunit plus de 20 000 euros. Elle se poursuit tous les jours, jusque début mai.