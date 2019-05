Aisne : des véhicules avec des marquages d'entreprise de rénovation repérés à proximité de lieux de cambriolages

C'est une escroquerie qui semble bien rodée. "Depuis quelques jours, dans le Soissonnais, des véhicules blancs avec des marquages d’entreprises de rénovation ou de démoussage ont été repérés à proximité de lieux de cambriolages ou de tentatives de cambriolages", a indiqué la gendarmerie de l'Aisne sur sa page Facebook , le 30 mai.Cette dernière appelle les habitants du département à faire preuve de vigilances et à prendre "toutes les informations utiles" s'ils venaient à constater quelque chose de suspect ou bien en cas de doute. La gendarmerie incite également à ne pas intervenir personnellement mais à composer le 17.A l'heure actuelle, impossible de dire si cette entourloupe a un lien quelconque avec les agissementss des faux agents des services de l'eau de l'électricité et du gaz et faux agents des forces de l'ordre qui sévissent dans l'Aisne.