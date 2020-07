Aisne : la visite du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est annulée

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et la ministre de la cohésion territoriale Jacqueline Gourault devaient se rendre ce jeudi 23 juillet dans la préfecture de l’Aisne et à l’Espace France Services.

La ministre Barbara Pompili se déplace dans l’Oise

La visite des deux ministres était composée de deux étapes. Ils devaient effectuer un crochet à Vailly-sur-Aisne. Au sein de cette commune de 2000 âmes nichée non loin de Soissons pour visiter son espace France Services à partir de 14h30. L'endroit avait été inauguré le 10 février dernier. Rappelons que ces espaces labélisés " France Services " ont été mis en place afin de faciliter les démarches administratives des citoyens sur l’ensemble du territoire et notamment les zones rurales et les quartiers prioritaires.Ce déplacement ministériel était placé sous le signe de la cohésion des territoires et de la présence de l’Etat. C’est d’ailleurs ce dernier élément qui devait être étudié lors d’une réunion en présence des élus à Laon après la visite de la préfecture de l’Aisne programmée pour 15h25.En revanche, le déplacement de Barbara Pompili aura bien lieu. La ministre dela transition écologique se rendra comme prévu à Neuilly-en-Thelle dans l’Oise. Accompagnée d’Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement, elle visitera le chantier de rénovation énergétique de la commune.