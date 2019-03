Aisne : visite inédite au musée Jeanne d'Aboville pour la Journée Internationale des Femmes

Le 8 mars : une journée dédiée aux droits des femmes

À savoir

Pour la première fois, le musée Jeanne d'Aboville , situé à La Fère dans l'Aisne, s'inscrit dans la Journée Internationale des Femmes en proposant une visite sur le thème de "".À cette occasion, un guide analysera l'utilisation des figures féminines dans la peinture des différentes écoles mais également réfléchira sur le statut de la femme-artiste ou du rôles des collectionneuses et du mécénat au féminin.Si l'entrée au musée est à 4 €, cette, intitulée "La Femme dans les arts au prisme de la collection d'Héricourt de Valincourt", est. Elle dure environ 40 minutes et eset proposée les 8 - 9 et 10 mars à 15h. Réservation conseillée. La Journée Internationale pour les Droits des Femmes a été arrêtée au 8 mars et officialisée par les Nations Unies en 1977. Elle trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote.Cette journée est célébrée à travers le monde, l'occasion de faire le bilan sur la situation des femmes. Groupes et associations de militantes préparent des rassemblements pour fêter les victoires et les acquis ou faire entendre leurs revendications pour améliorer la situation des femmes.En juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations Unies a créé ONU Femmes, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.