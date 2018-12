Aisne : Vivaise, 700 habitants, et un tournoi de tennis qui attire des professionnels

Reportage de Noémie Marot-Saferis, Jean-Louis Croci et Isabelle Debraye. Avec Amandine Hesse, joueuse n°7 française, Xavier Mitouart, directeur du tournoi et Hervé Wysocki, adjoint au maire.

"C’est toujours un plaisir"

Le village de Vivaise compte un cours de tennis pour cent habitants environ. La commune, située au nord de Laon, dans l’Aisne, s’est fait une fierté d’organiser chaque année un tournoi comptant pour le circuit national . La sixième édition de l’Open s’achevait ce dimanche avec les finales masculine et féminine et a su encore attirer des noms reconnus du tennis français.« Cette année, nous mettons l’accent chez les dames où nous avons la septième Française,souligne, président du club hébergeur, l 'ASC Vivaise Tennis . Nous tentons, chaque année, d’accueillir dix professionnelles féminines et dix masculins. » C’est ce qui a fait la réputation du rendez-vous, qui a pu compter sur la présence, au fil des années, d’athlètes commeou le PicardTrois cents participants se sont inscrits cette année, le club comptant quant à lui 350 licenciés. « On fait partie des trois ou quatre premiers tournois dans la région », assure, directeur du tournoi. Une belle visibilité, donc, pour une commune de 700 âmes. « Le tennis est la plus belle vitrine pour notre village en termes de notoriété, reconnaît, adjoint au maire, aussi bien dans l’Aisne, qu’en Picardie et bien ailleurs. »Les athlètes professionnels y trouvent aussi un bénéfice sportif. « Ça me permet de faire des matches, parce que je suis en pleine préparation foncière, expliquede retour de Dubaï. Ça permet de garder un contact avec la compétition. Quand on m’a proposé de venir ici, j’ai pratiquement tout de suite dit oui, dès que j’ai vu que j’étais disponible ce week-end-là. C’est toujours un plaisir de découvrir des nouveaux clubs, de nouvelles personnes et d’essayer de leur transmettre l’envie de jouer au tennis. »



Une vocation transmise grâce à l’échange de quelques balles pour les enfants du club. Côté compétition, le succès n’aura pas été total pour Amandine Hesse. Elle s'est inclinée (6-4, 6-3) en finale face à Priscilla Heise, 22ème au classement national. Côté masculin, le vainqueur de cette édition 2018 est Tristan Lamasine, battant en trois sets (2-6, 7-6, 6-4) Rémi Boutillier.