Allergies aux pollens : l'Aisne placée en alerte rouge

Et voici le bulletin national ! On y découvre des couleurs bien chaude : les graminées en sont la cause avec un risque minimum de 3... On est en plein pic alors ce week-end on offre un bouquet de rose et on se protège des bouquets de graminées !

Le printemps est bien installé, les températures font rêver et les fleurs ont envahi les espaces verts... Et avec elles, les pollens ! Le RNSA considère le risque allergique très élevé dans l'Aisne, et élevé dans les quatre autres départements de la région, notamment à cause des graminées. L'alerte court jusqu'au 1er juin et pourrait bien se prolonger.Le RNSA a mis en place une application pour iOS et Android qui permet de recevoir des alertes sur les risques allergiques et la pollution de l'air près de chez vous. Plus d'informations sur leur site internet.