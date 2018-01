Bucy-le-Long : allongement saison sucrerie

Intervenants : Didier Bechereau Salarié; Jean-Jacques Debkoski Salarié; Claudine Palisse Salariée saisonnière; Alexandre Delaplace Nouvel embauché; un reportage de Rémi Vivenot, Eric Henry et Sylvie Huc

C'est une année de bouleversements historiques que connaissent les sucreries dans notre région.La fin des quotas sucriers a amené une augmentation des quantités produites et donc un allongement de la campagne betteravière.Pour Tereos France, c'est 30 % de betteraves supplémentaires traitées et plus d'un mois de fonctionnement en plus pour les sucreries. Une année de travail marquante pour le personnel permanent et saisonnier, un défi humain.Exemple à la sucrerie Tereos de Bucy-le-long à côté de Soissons, elle tourne nuit et jour depuis le 13 septembre.