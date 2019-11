Un ancien directeur des hôpitaux de La Fère et Chauny condamné à 2 ans de prison dont 1 an avec sursis

Le tribunal correctionnel de Laon a condamné ce jeudi, Philippe Arezki, à 2 ans de prison avec 1 an de sursis pour des irrégularités de gestion, et favoritisme. Il a assuré la direction de l’hôpital gérontologique de La Fère entre 1995 et 2010 et celle de l'hôpital de Chauny en 2010.