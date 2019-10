Le département de l'Aisne rachète 5600 euros une charte volée il y a 450 ans et retrouvée aux Etats-Unis

450 ans après le document revient dans l'Aisne

Au Moyen Âge, la charte est un titre de propriété, de vente ou de privilège octroyé. L'été dernier, un petit parchemin datant de 1181 a fait l'objet d'une vente aux enchères aux Etats-Unis . Ecrit en Latin de la main de l'évêque de Soissons, Nivelon de Chérisy, on avait perdu sa trace en 1568 probablement volé.Cet été, le département de l'Aisne a acquis pour ses Archives départementales la charte. Ce document a fait l'objet d'une vente aux enchères en ligne sur un site américain. Estimée entre 4 500 $ et 5 500 dollars. Le département l'a acheté pour 5 000 dollars soit 5 600 euros.Dans cette charte, l'évêque de Soissons (décédé en 1207) confirme une concession de terre faite par Hervé de Pierrefonds et son épouse Mathilde, à l'abbaye de Longpont, fondée 50 ans plus tôt. La mère de l'évêque était originaire de Longpont d'où l'intérêt de Nivelon de Chérisy pour ces terres .L'authenticité du parchemin en parfait état de conservation de 18 lignes de texte a été confirmée. Durant les guerres de religions, les chartes qui confèrent un droit de propriété, un don ou un privilège sont volées, ce fut le cas pour ce document. Si aujourd'hui ce dernier a retrouvé sa place dans les fonds des archives départementales de l'Aisne, comment expliquer son apparition cet été dans le Connecticut aux Etats-Unis sur un site d'enchères en ligne ? Le mystère reste entier.