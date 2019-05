Un arrêté préfectoral de l'Aisne interdit aux gilets jaunes de manifester sur 5 ronds-points les 11 et 12 mai

#Sécurité #Aisne prise d'un arrêté préfectoral interdisant de manifester sur voie publique samedi 11 mai 2019, arrondissement de Soissons (rd-pt Archer, rd-pt route de Chevreux, rd-pt mercin-et-vaux, rd-pt venizel). Pour plus d'informations ▶️https://t.co/RCwSeeeRwU pic.twitter.com/s4YvYPS4sV — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) 9 mai 2019

L'interdiction concerne les ronds-points de l'Archer, route de Chevreux (D1), route de Chevreux /Zac des Moulins, le rond-point de Mercin et Vaux et celui de Vénizel, du samedi 11 mai 2019 à 08h00 au dimanche 12 mai 2019 à 08h00, dans un rayon de 500 mètres autour de ces 5 ronds-points.Dans un communiqué la préfecture déclare que : "depuis le 17 novembre 2018, dans le cadre du mouvement dit « des gilets jaunes », de nombreuses manifestations spontanées ou sommairement organisées au moyen d’appels sur les réseaux sociaux ont eu lieu en divers points du département de l’Aisne, et plus particulièrement dans l’agglomération Soissonnaise, notamment au rond-point de l’Archer".Des incidents graves sont survenus au niveau de ce rond-point depuis le début du mouvement. Des incidents qui ont donné lieu à plusieurs interpellations les samedis 13 et 20 avril 2019, rapporte la préfecture dans son communiqué.