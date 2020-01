L'auteur de l'accident de Festieux, qui a coûté la vie aux deux enfants de Nadia Karmel, a été remis en liberté

Vincent Montré, l'automobiliste impliqué dans l'accident de Festieux dans l'Aisne qui a coûté la vie à deux fillettes a été libéré, sous contrôle judiciaire. Il avait effectué une demande de remise en liberté auprès du tribunal d'Amiens en décembre dernier . Il a été condamné le 21 novembre 2019 à 5 ans de prison dont 3 fermes. Une condamnation dont il a fait appel.En première instance, Vincent Montré a été reconnu coupable d’homicides involontaires et de blessures involontaires. Le 4 avril 2018, sur la RD 1044 à Festieux dans l'Aisne, il provoque un accident de la route dans lequel vont périr deux fillettes de 2 et 4 ans. Leur mère, Nadia Karmel, et leur frère âgé d'un mois, Isaac, seront gravement blessés. L'enfant gardera des séquelles à vie.Vincent Montré conduisait alors une voiturette sans permis. Il était sous le coup d'une deuxième suspension de permis pour excès de vitesse.Le procès en appel a été fixé au 3 février prochain.