L'Axonais Jocelin Sparapan, Champion de France de Barbe 2019 dans la catégorie Garibaldi

Je suis super content ! Je ne m'y attendais pas. C'est la récompense d'un travail de deux ans.

Des projets à venir

Les 6 lauréats du Championnat de France de Barbe 2019 par catégorie sont :

Le jury d'experts était composé de :

À 28 ans, c'est la deuxième fois que Jocelin Sparapan participe au Championnat de France de Barbe qui se déroulait cette année à Paris ce samedi 22 juin.Le jeune Axonais avait alors gagné le Best in the show. Il remporte cette fois à l'unanimité le titre dans la catégorie Garibaldi.L'an dernier le jeune homme avait déjà postulé dans la catégorie Garibaldi. "C'est de l'acharnement. Le travail paye" dit Jocelin d'une voix enjouée.Ce qui a fait son succès, c'est la qualité de la barbe et le personnage. "Ce que je dégage, de l'assurance. Nous, dans l'Aisne, on a un franc-parler. Ça surprend les Parisiens".La barbe Garibaldi doit son nom à une célèbre figure italienne, Giuseppe Garibaldi, général et homme politique italien du XIXe siècle.Plus cette barbe est naturelle, plus elle est jolie. Mais elle est très difficile à réaliser."La, beaucoup de patience, trouveretFini les pâtes à la bolognaise ou la brioche trempée dans le café !". Par ailleurs, Jocelin Sparapan favorise les produits bio. Il fait même ses produits bio maison, shampoing et après-shampoing. "Je mélange du vinaigre de cidre bio avec de l'eau pour l'après-shampoing. J'utilise aussi du beurre d'avocat pour en faire un baume".Depuis que Jocelin Sparapan porte la barbe, il avoue avoir pris en assurance. Le regard des gens sur lui a changé. "Avant que je ne gagne, on me prenait pour une personne qui n'était pas soigneuse. Avec les prix, plus besoin de me justifier. J'ai l'impression d'avoir ma petite place dans ce monde".Fort de son succès, Jocelin Sparapan ne manque pas de projets. Il est en train de monter un "club des barbus des Hauts-de-France" et s'apprête à créer une chaîne Youtube pour donner des conseils à tous les amateurs de pilosités faciales.de gauche à droite et de haut en bas :(Hauts-de-France), dans la catégorie Barbe Garibaldi•Mathieu PUGINIER (Occitanie), dans la catégorie Barbe naturelle inférieure à 20 cm•Yohann CATTON (Bourgogne-France-Comté), dans la catégorie Barbe Verdi•Nicolas GODET (Normandie), dans la catégorie Barbe naturelle supérieure à 20cm•Kevin VELA, (Auvergne-Rhône-Alpes) dans la catégorie Moustache•Alrick TRUEBA (Provence-Alpes-Côte-D’Azur) est désigné comme le COUP DE CŒUR DU JURY. Il a séduit par sa persévérance et l’évolution apportées à son style et son port de barbe).•Teddy BONNET (Pays-de-la-Loire) , dans la catégorie Barbe FreestyleIls ont été sélectionnés selon les critères suivants : le caractère, la densité, la couleur de la barbe, la vitalité du poil, l'harmonie avec leur morphologie de visage mais aussi, pour certains, l'allure étonnante de leur style.Prathas MAHESWARADAS (Ile-de-France) remporte le PRIX hors catégorie, et devient LE PLUS BEAU BARBU DE FRANCE, le Best in Show 2019, pour la qualité de sa barbe, sa coupe, son style, son art de vivre et sa philosophie de la barbe.•Philippe DUMAS (Comédien et modèle Français),•DJ TITAÏ (DJ sur les tournées NISKA de Maître GIMS,•Nahima HOCINE (Manager du salon Alexandrom (75)),•Olivier VAGUERESSE (Barbier du Barbershop Le Fauteuil du Barbier - 56)•WINSLEGUE (Youtubeur).