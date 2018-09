La baignade est à nouveau autorisée à la base de loisirs de la Frette à Tergnier

De nouvelles analyses avaient été demandées dès le 14 septembre. Leurs résultats ont été communiqués ce mardi : le taux la bactérie Escherichia Coli présente dans l'eau de la base de loisirs de la Frette à Tergnier dans l'Aisne est revenu à la normale."Sa montée constatée la semaine dernière n'était donc que passagère et ne remet pas en cause la qualité globale des eaux de baignade de la Frette", précise la mairie de Tergnier. Tous les autres prélèvements de la saison ont toujours conclu à une eau de baignade de qualité. La baignade est donc de nouveau autorisée à la base nautique de la Frette.La baignade est donc à nouveau autorisée.Des analyses faites la semaine dernière dans l'eau de la base de loisirs avaient montré un taux de bactéries Escherichia Coli légèrement supérieur au seuil autorisé : 1838 pour un seuil maximal de 1800) soit 2% de plus. Elles relevaient des contrôles légaux faits par l'Agence Régionale de Santé. Depuis la mi-mai, 6 avaient été menées et toutes avaient conclu à une bonne qualité de l'eau de baignade.Par mesure de précaution, la mairie de Tergnier avait décidé d'interdire la baignade sur le site. Et cela jusqu’à un retour à une situation normale.Face au faible dépassement du seuil autorisé, les activités nautiques comme le pédalo, le kayak, le canoë, la voile étaient néanmoins accessibles. Le reste de la base de loisirs était ouvert.L'entrée à la base nautique était par ailleurs gratuite les 15 et 16 septembre pour compenser l'interdiction de se baigner.