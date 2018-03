Le bar-restaurant de Monceau-lès-Leups cherche un repreneur

La municipalité a investi 200.000 euros il y a 5 ans dans la construction de ce bar-brasserie après la fermeture du dernier commerce de la commune en 1998. Les habitants souhaitaient un nouveau lieu de rencontre.L'affaire tournait bien jusqu'à ce que le gérant tombe malade il y a 6 mois. Depuis, le Moncellin n'a pas servi un seul repas.Pour espérer attirer les candidats, la mairie a baissé le loyer à 650€/mois pour le bar, le restaurant et le logement attenant. Mais pour le moment, personne ne s'est manifesté. Monceau-lès-Leups se situe entre Saint-Quentin et Laon. Et en 2020, un circuit automobile doit voir le jour à 5 km.Une manne intéressante en perspective pour ce petit village de 475 habitants.