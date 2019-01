Barbie et Ken revisitent l'histoire de France au musée d'Alaincourt dans l'Aisne

Barbie, le "mannequin idéal"

Près de, des hommes préhistoriques jusqu'à nos jours. Cette exposition insolite est à visiter au musée La Maison de Marie-Jeanne , à Alaincourt, dans le département de l'Aisne,Pour réaliser ces costumes, Claude Brabant-Pelletier qui aimait l'histoire et la mode, a parcouru les musées du monde entier. Cette couturière amateur consultait des ouvrages spécialisés et puisait souvent son inspiration dans les tableaux des musées, comme en témoigne son Agnès Sorel, maîtresse bien-aimée de Charles VII ou son Elisabeth d'Autriche, la fameuse impératrice Sissi.La célèbre poupée-mannequin était le support idéal pour ses créations. 200 costumes, réalisés avec la plus grande minutie retracent l'histoire de l'humanité. Chacun donne lieu à un rappel de la période concernée, depuis Jules César jusqu'à Jackie Kennedy, en passant par les rois et les reines de France.De quoi bluffer l'association "Au Fil du Temps" qui héberge l'exposition. « Je ne sais pas si vous avez remarqué mais jusqu’aux cils qu’il y a sur les yeux qu’elle a rajoutés, tout est fait dans le détail, avec minutie, les tissus, sur la perruque, les petits bijoux, tout y est ».Une vitrine entière est consacrée aux robes de mariées. Là aussi, un voyage dans le temps, du XVIIIe siècle à nos jours.Quelques reproductions célèbres, comme la robe de Lady Di, avec son immense traîne. Celle à large capuche que portait Sylvie Vartan pour son mariage avec Johnny.Et cachée au milieu des autres, une robe plus discrète rend hommage à Claude Brabant. « On a découvert que, le même modèle qu’elle avait porté lors de son mariage dans les années 60 ».Claude Brabant-Pelletier, dont le mari était picard, est décédée en 2015.L'histoire de mode de Claude Brabant-Pelletier rejoint la Grande Histoire grâce à la poupée Barbie (diminutif de Barbara). Créée par Ruth Handler, cette poupée de 29 cm a été lancée aux États-Unis en 1959 par Mattel. Initialement hypertrophiées, ses mensurations sont ramenées à des proportions plus habituelles au fil des années.Elle est aujourd'hui connue dans le monde entier.