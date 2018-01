Barrières levées lors du passage d'un train dans l'Aisne : la SNCF va ouvrir une enquête

Cet automobiliste a posté mardi 9 janvier cette photo d'un passage à niveau à l’entrée de Ribemont barrière levée et feux éteints alors que'un train passe

La marge d'erreur​

La bête noire de la SNCF

Nous avons encore tous en tête le tragique accident de Millas, lorsque, le 13 décembre dernier, un train avait percuté un bus à un passage à niveau, faisant six morts. Depuis, les enquêteurs ont tenté de définir si les barrières de sécurité étaient bien fermées.C'est certainement pour cette raison que cette image, partagée par un internaute sur le réseau social Facebook, a été tant relayée. Supprimé depuis, le post a étéen 24 heures.Sur cette photo située à Ribemont, au sud de Saint-Quentin dans l'Aisne, un train passe alors que la barrière est ouverte et les feux éteints... Contactée, la SNCF réseaux assure qu’il n’y avaitet précise qu'il s'agissait d'un: il roulait à moins de 5 km/h. Pourtant, la SNCF aL'an dernier, on a comptéLa plupart du temps, c'est le conducteur du véhicule, imprudent ou en panne qui est en cause. Mais parfois, aussi, l'erreur provient du train lui-même. Le chiffre n'a rien d'officiel, mais à la SNCF, on appelle ça "le 1%".Mais comment cela est-il possible ? En cause, entre autres, il y a ce qu'on appelle leSans prévenir, votre train, normalement suivi à la trace par des opérateurs, cesse d'émettre sur les écrans : c'estConséquence,...Et ce problème, bien connu dans l'entreprise, on le doit plus fréquemment à une machine, devenue la bête noire de la SNCF : la X 73500. Si la machine devrait bientôt quitter les voies définitivement, ellenotamment picardes. Amiens, Abbeville, Laon, Hirson… Mais aucun trajet pour Paris.Sauf que ce type de problème peut survenir avec d'autres matériels. Un élément que les enquêteurs vont devoir prendre en compte.