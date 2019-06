À Saint-Quentin aussi les supporters ont chaud pour cette fin de match très très serrée ! #SQBB - #STB pic.twitter.com/tzu4AUG488 — France 3 Picardie (@F3Picardie) 16 juin 2019

Ils ont tremblé jusqu’au bout. Qu’ils soient dans les travées de la salle des Docks Océane au Havre ou blottis dans les tribunes du Palais des Sports à la maison les yeux rivés sur un écran géant, les supporters de Saint-Quentin ont longtemps retenu leur souffle avant de lâcher quelques larmes de joie. Grâce à leur victoire à l'arraché (58-57) dimanche face aux Havrais, les joueurs de Jérôme Navier signent leur retour en Pro B la saison prochaine.Sous les yeux du président de la région Hauts-de-France et ancien maire de Saint-Quentin, Xavier Bertrand, les deux équipes ont proposé un long et cruel pour les nerfs chassé-croisé. Menés de deux petits points à la mi-temps (30-28), Saint-Quentin s’est montré plus solide en fin de match pour rafler la mise.