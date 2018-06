Des gendarmes et une quarantaine de bénévoles sont à la recherche de Paul Maingault, domicilié à Tavaux et Pontséricourt dans l'Aisne.Il mesure 1 m 80, chausse du 44, il a une barbichette, une barbe naissante et des cheveux noirs bouclés.Il seraît vêtu d’un jogging gris, de basket noirs et d’un tee-shirt.Si vous avez des informations de toutes natures merci de contacter la gendarmerie de Marle au 03.23.21.78.17.