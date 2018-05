La belle randonnée itinérante a regroupé 350 marcheurs dans l'Aisne

Santé et convivialité

Pour la troisième fois, le comité départemental de l'Aisne de randonnée pédestre organisait sa BRIL (Belle randonnée itinérante en linéaire), à la découverte de la Thiérache.Entre sport et découverte, la randonnée rencontre un vif succès. Cette manifestation a rassemblé 350 marcheurs venus de toute la région. "ça maintient en forme parce qu’arrivé à un certain âge, on a tendance à prendre un peu de poids (...) ça permet aussi de découvrir certaines régions. En sortant des sentiers battus" déclare José Gaillard, adhérent de l'Amicale rando sentiers Thierache. En rando, pas de chronomètre, de calcul ou de classement, mais des cartes et des montres GPS. ce jour-là, le groupe de 90 marcheurs sillonne le GR 122, le long de la vallée de l'Oise.Parmi eux, Dominique Gosselin, adhérente de l'Association des randonneurs pédestres du sud de l'Aisne , qui est devenue addicte à l'activité :"Mon mari me dit 'va randonner, quand tu reviens tu es plus calme, plus sereine'. Il faut passer les 15 km pour que je commence à être bien. Avant c’est une promenade de mémère".Ils sont. L'activité est en plein développement. Appréciée pour, elle est aussi. D'après une enquête faite par les médecins de la fédération, les randonneurs qui avaient des problèmes de coeur ou qui prenaient des médicaments, avaient l'impression depuis qu'ils pratiquaient la randonnée, d'être en meilleure santé.La moyenne d'âge des licenciés est de 65 ans. Un chiffre qui tend à diminuer avec l'arrivée d'autres disciplines comme la marche nordique ou le longe côte.