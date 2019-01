A Boué, les salariés de Materne sont en grève

Julien Prêtre, délégué du personnel CGT de l'usine Materne de Boué (02)

Propos recueillis par Rémi Vivenot et Camille Saiseau - France 3 Picardie

C'est la plus longue grève de l'histoire de l'usine Materne de Boué dans l'Aisne. La dernière datait par ailleurs de 2010. Depuis maintenant le 17 janvier, 90% des 320 salariés ont cessé le travail. Jour et nuit, ils se relaient pour tenir le piquet de grève fait de palettes et installé à l'entrée de l'unité de fabrication des compotes Pom'Potes. Tout est à l'arrêt.Les employés réclament une meilleure répartition de la participation et une revalorisation de 2,5% des salaires. Pour le moment, les négociations avec la direction n'ont pas abouti. Mais une nouvelle réunion est prévue dans les jours à venir.Ecoutez Julien Prêtre, délégué du personnel CGT de l'usine Materne de Boué dans l'Aisne :