Les cadeaux d'occasion pour donner une deuxième vie aux objets

Une console de jeu, le cadeau "high tech" rêvé pour beaucoup d'enfants ! Mais un cadeau qui a un coût élevé et donc, souvent un rêve que le Père Noël ne peut pas toujours réaliser. Une solution moins chère existe pour éviter les déceptions : se tourner vers les objets d'occasion en bon état.



Offrir pour moins cher

Dans cette boutique d'occasion de Saint-Quentin, pour une centaine d'euros, certains partent avec une télévision, une console avec plusieurs jeux. Parfois même encore dans leurs cartons d'emballage. En plus de l'avantage économique, il s'agit de donner une nouvelle vie à des objets qui n'ont plus d'utilité pour d'autres.



Acheter d'occasion s'est démocratisée avec Internet et les sites de revente entre particuliers. Un acte démultiplié après les fêtes pour les déçus. Selon une étude OpinionWay commandée par PriceMinister en 2016, un Français sur deux a déjà revendu un cadeau de Noël ou envisage de le faire.









A lire aussi