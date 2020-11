Un camion en feu sur la nationale 2 à Chavignon dans l'Aisne : la circulation est interrompue

Dans l'Aisne, la route nationale 2 qui relie Soissons et Laon est coupée à hauteur de Chavignon en raison d'un accident impliquant un poids lourd seul. Le véhicule s'est retrouvé couché sur le terre-plein central avant de prendre feu.

Les sapeurs-pompiers de l'Aisne sont intervenus vendredi 27 novembre aux alentours de 11h pour un accident de la route impliquant un poids lourd seul. L'accident s'est produit sur la route nationale 2 qui relie Soissons et Laon à hauteur de Chavignon.Le véhicule, qui transportait des pièces mécaniques, s'est retrouvé couché sur le terre-plein central et a pris feu. Selon les pompiers, le conducteur a été blessé légèrement.La circulation est coupée dans les deux sens de circulation. Une déviation a été mise en place. Dans le sens Paris-Laon la sortie est obligatoire à l'échangeur 15 au niveau de Laffaux et dans le sens Laon-Paris, la déviation est prévue au niveau de Laval-en-Laonnois pour rejoindre la D65.