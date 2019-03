La CCI de l'Aisne organise un Grand débat avec des chefs d'entreprise à Saint-Quentin

C'est une initiative prise par l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie. Dans le cadre du Grand débat national, la CCI de l'Aisne organise ce lundi dès 17h30 une réunion avec des chefs d'entreprise. Un temps de prise de parole durant lequel les entrepreneurs évoqueront les pistes qui sont les leurs pour relancer l'emploi en France et plus particulièrement dans les Hauts-de-France.Ce Grand débat se tiendra en présence de Pascale Sebille, la présidente du Medef de l'Aisne et le président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME). Il sera animé par une représentante de CCI France.Vous pourrez suivre cette réunion en léger différé sur les pages Facebook de France 3 Picardie et de France 3 Nord-Pas-de-Calais "Grand débat national, les chefs d'entreprise prennent la parole", c'est en direct lundi 4 mars dès 17h30.