Ce que l'on sait du meurtre de Tom, 9 ans, au Hérie-la-Viéville dans l'Aisne

La chronologie

L'état du corps

Un homme en garde à vue

Pour le moment, on sait encore peu de choses sur les circonstances de la mort de Tom, 9 ans, dans le petit village de 240 habitants, le Hérie-la-Viéville. Mais les premiers éléments de l'enquête laissent imaginer un crime odieux.Lundi, en fin d'après-midi, Tom quitte son domicile pour aller cueillir des cerises. D'après nos confrères du Parisien , il était accompagné de son grand frère et d'un ami. Sa mère, inquiète de ne pas voir son fils revenir, et sachant que des orages sont prévus, part à la recherche de son fils avec des habitants du village.Une enquête est alors ouverte pour "meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime".Il est dénudé, avec simplement des chaussettes et un t-shirt, remonté au niveau du cou. Les gendarmes y trouvent des traces d'hydrocarbure, et constatent un "début de combustion des végétaux qui entourent le corps", ce qui laisse imaginer que l'auteur du crime a tenté de brûler le corps ou d'effacer des preuves. D'après le procureur de Laon,Des hématomes à la tête sont également constatés. Les résultats de l'autopsie devraient permettre de déterminer les circonstances de la mort.Son domicile a été perquisitionné. Il aurait été vu en compagnie du garçon peu avant les faits.D'après le Parisien , sa soeur avait été la baby-sitter de Tom.24h après son interpellation, sa garde à vue à été prolongée.