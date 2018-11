Centenaire de l'armistice : La Flamengrie, lieu du premier cessez-le-feu

"Ici triompha la ténacité du poilu"

France 3 Hauts-de-France se mobilise pour le centenaire de l’armistice

Mercredi 7 novembre à La Flamengrie (02)

Jeudi 8 novembre à Notre Dame de Lorette (62)

Jeudi 8 novembre à l'anneau de la mémoire (62)

Vendredi 9 novembre à Albert (80)

Vendredi 9 novembre à Péronne (80)

Samedi 10 novembre à Compiègne (60)



Émission spéciale samedi 10 novembre à 15h15

Il est 20 h 20, le 7 novembre 1918, lorsque les plénipotentiaires allemands, venus demander l’armistice, arrivent au contact des premières lignes françaises àprès de La Capelle dans l’Aisne.Pour permettre cette rencontre, le caporal-clairon Pierre Sellier sonnede la Grande Guerre. Un acte, tant attendu depuis 4 ans, qui signe le début des négociations.C'est à cet endroit précisément que le président de la République se rendra 100 ans plus tard mercredi 7 novembre.La cérémonie de commémoration débutera à 18h45 et comprendra des lectures de témoignages, la projection d'un film, plusieurs séquences musicales et une allégorie de l’arrivée des plénipotentiaires allemands par des collégiens."1918 – 7 novembre – 20 heures 20 – Ici triompha la ténacité du poilu", peut-on lire sur le monument érigé à l'endroit de la rencontre et appeléDétruite durant la Seconde Guerre mondiale, la pierre fut reconstruite et inaugurée une nouvelle fois le 14 novembre 1948. Deux blocs de granit, vestiges de la première pierre, ont tout de même été conservés et se trouvent derrière l'actuelle.Chaque année une cérémonie commémore le cessez-le-feu du 7 novembre 1918, mais c'est la première fois qu'un président de la République y assistera.Les Hauts-de-France ont été profondément marquées par la première guerre mondiale. A l’occasion des commémorations du centenaire de l’armistice, Emmanuel Macron sera dans notre région pendant 4 jours dans différents lieux marquants du conflit. Vos JT régionaux s’associent à cette semaine spéciale :Présentée par Virna Sacchi Vivez en direct la cérémonie du centenaire de la signature de l’armistice de la première guerre mondiale depuis le wagon dans la clairière de Rethondes.À la veille de la grande commémoration à l’Arc de Triomphe à Paris où sont attendus plus de 80 chefs d’Etat, c’est en forêt de Compiègne que le Président français et la Chancelière allemande se retrouveront pour entrer dans le wagon de l’armistice, ce sera la première fois depuis 1940.Pour commenter l’événement,depuis le plateau d’Amiens, sera entourée de :, journaliste de France 3 spécialiste de la Première Guerre mondiale, maître de conférence en histoire contemporaine à l’université Jules Verne d’Amiens.etseront dans la clairière de Compiègne pour vous faire vivre l’événement au plus près.sera quant à lui en direct de l’Arc de Triomphe à Paris.